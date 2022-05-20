Barış Pınarı Bölgesi'nde 5 terörist öldürüldü!

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.