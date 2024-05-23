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        Haberler Gündem Güncel Barış Boyun soruşturmasında yeni gözaltılar! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Barış Boyun soruşturmasında yeni gözaltılar!

        Barış Boyun soruşturmasında İtalya'da gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi. Yakalananlardan birinin Türk birinin de Arnavut uyruklu olduğu kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:44
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        Barış Boyun soruşturmasında yeni gözaltılar!
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        Organize suç örgütü lideri Barış Boyun dün İtalya'da yakalandı. Boyun ile birlikte 19 kişi gözaltına alındı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve 3'ü cinayet olmak üzere kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma vb. suçlarından kırmızı bülten ile aranan, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında İtalyan polisi tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️7'si Türk ve 2️'si İtalyan olmak üzere toplam 1️9 şüpheli yakalandı."

        İKİ GÖZALTI DAHA

        Bugün de yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada İtalya'da gözaltına alınanların sayısı 21'e yükseldi. Yakalananlardan birinin Türk birinin de Arnavut uyruklu olduğu kaydedildi.

        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
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