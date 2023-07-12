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        Barcelona'ya Brezilyalı golcü

        Barcelona, Athletico Paranaense'nin 18 yaşındaki Brezilyalı forveti Vitor Roque ile 7 yıllık anlaşmaya vardı

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 17:16
        Barcelona'ya Brezilyalı golcü
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        İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, Brezilyalı futbolcu Vitor Roque'yi transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Paranaense forması giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2030-2031 sezonuna kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Barcelona'ya 2024-2025 sezonunda katılacak Roque'nin sözleşmesinde 500 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

        Roque, aralık ayında sona erecek Brezilya Serie A'da şu ana kadar 13 maçta 7 gol attı.

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