İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Franck Kessie'yi kadrosuna kattı. Katalanlar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

'Barça', ayrıca Kessie'nin serbest kalma bedelini 500 milyon avro olarak belirledi.