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Haberler Futbol İspanya

Barcelona arayı açıyor

Barcelona evinde Valencia'yı 1-0 mağlup etti; 62 puanla bir maç eksik Real Madrid'in 10 puan önünde liderliğini perçinleştirdi

Giriş: 05.03.2023 - 20:49 | Güncelleme: ABONE OL
Barcelona arayı açıyor
HABERTURK.COM / Ajanslar

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 1-0 mağlup etti.

Barcelona'nın golü 15. dakikada Raphinha'dan gelirken, ev sahibi takımda Ronald Araujo 59. dakikada kırmızı kart gördü.

Sahasında aldığı galibiyetle puanını 62'ye çıkaran Barcelona, bir maç eksiği olan en yakın rakibi Real Madrid'in 10 puan önünde liderliğini perçinleştirdi.

Diğer yandan ligde kalma mücadelesi veren Valencia'da forma giyen Türk futbolcu Cenk Özkaçar ilk 11'de sahaya çıktı.

Kulüp içi sorunlar yaşayan ve ekonomik problemlerden transfer yapamayan Valencia, bu sezon 13. yenilgisini alarak, 23 puanla düşme hattında 19. sırada yer alıyor.

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