Barcelona arayı açıyor

Kulüp içi sorunlar yaşayan ve ekonomik problemlerden transfer yapamayan Valencia, bu sezon 13. yenilgisini alarak, 23 puanla düşme hattında 19. sırada yer alıyor.

Sahasında aldığı galibiyetle puanını 62'ye çıkaran Barcelona, bir maç eksiği olan en yakın rakibi Real Madrid'in 10 puan önünde liderliğini perçinleştirdi.