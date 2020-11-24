Banka müdürüne korkunç saldırıda karar!

Kuşadası'ndaki bir bankada müdür olarak çalışan Pelin Yarmacı, 27 Mayıs Çarşamba günü iş yerine gitmek için park ettiği otomobilinden indikten sonra cinsel taciz suçundan sabıkalı Serdar Günay'ın saldırısına uğradı.
DHA'nın haberine göre Yarmacı'yı darp edip, taciz eden saldırgan, içinde kişisel eşyaları bulunan çantasını gasp edip, olay yerinden kaçtı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.
Kimliği belirlenen Günay, aynı gece saklandığı evde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Günay hakkında, 'Kasten yaralama ve yağma' ile 'cinsel taciz' suçlarından dava açıldı. Yapılan araştırmada Serdar Günay'ın benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Saldırıya uğrayan Pelin Yarmacı
Söke 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Serdar Günay ilk kez getirildi. Günay savunmasında, "Saldırı anında kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Pelin Yarmacı, kendini savunmak isteyince benim de uyguladığım şiddetin seviyesi arttı. Mahkemeden beraatime karar verip, tahliyemin yapılmasını talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Serdar Günay'ı 'yağma ve nitelikli yağma' suçundan 6 yıl, 'cinsel taciz' suçundan 4 yıl, 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
'İSTİNAF MAHKEMESİ'NE GÖTÜRECEĞİZ'
Karar duruşmasından sonra bir açıklama yapan Pelin Yarmacı'nın avukatı Ezgi Tezcan Yaşar, "Mahkeme heyeti toplamda 12 yıl 4 ay gibi bir cezaya hükmetti. Suçlunun tahliye edilmemesi müvekkilimi bir nebze olsun rahatlattı. Kararı İstinaf Mahkemesi'ne götüreceğiz. Çünkü kasten yaralama suçundan verilen 2 yıl 4 aylık cezayı az bulduk. En büyük temennimiz cezanın caydırıcı olması. Bugünlerde her sabah uyandığımızda kadına şiddet, cinsel saldırı ve cinayet haberleri ile karşılaşıyoruz. Umarım Pelin'in başına gelenler son olur" dedi.
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