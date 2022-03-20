Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Tuzlaspor'u 3-1 mağlup etti.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 36. dakikada Levent Ayçiçek, 68'de Caner Cavlan ve 86. dakikada Milutin Osmajic kaydetti.

Konuk ekibin tek golünü ise 70. dakikada Jurgen Bardhi attı.

Bu sonuçla ilk iki hedefinden kopmak istemeyen Bandırmaspor aldığı galibiyetle puanını 49'a çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Tuzlaspor 34 puanda kaldı.