Bandırmaspor'da, teknik heyet ve yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze takıma geri döndü. Akabueze takımla birlikte çalışmalara başladı.

11 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da oynanan 3-2’lik Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından bordo-beyazlı ekip Akabueze’yi kadro dışı bırakmış, ara transfer döneminde Akabueze kendisine takım bulamamıştı.