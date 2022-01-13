Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada, kariyerinde FC Bayern II, Dresden, PreuBen Münster, Kayserispor, Balıkesirspor ve Bursaspor takımlarında oynadığı belirtilen Cüneyt Köz'ün, 281 maçta 13 gol attığı da belirtildi.