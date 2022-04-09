Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor'u konuk etti. Bandırma ekibi Boluspor'u 3-0 mağlup etti.

Bandırmaspor'un gollerini 11'de Landel, 13'de Levent Ayçiçek ve 37'de Beykan Şimşek'ten geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki mücadeleyi Turgut Doman yönetti.

Bu maç ile puanını 55'e çıkaran Bandırmaspor, play-off potasının en güçlü adayı olmanın yanında ilk ikiye girme hesaplarını sürdürdü.

Şu ana dek 35 puan toplayan Beypiliç Boluspor son dönemde düşüşte... Kırmızı-beyazlılar, 5 maçlık galibiyet hasretini zorlu deplasmanda da dindiremedi.