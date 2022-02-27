Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında play-off hattında bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 18. dakikada Doğan Can Davas attı.

Üst üste oynadığı ikinci maçını da kazanan Royal Hastanesi Bandırmaspor puanını 46'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Adanaspor ise 34 puanda kaldı.