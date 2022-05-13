Balyoz davasında savcı 6 sanık için 12 yıl istedi!

AA

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada tutuksuz 4 sanık ve avukatları da hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, Yargıtay'ın bozma ilamının usul ve yasaya uygun olması nedeniyle kabul edilmesini istedi.

3 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcılık, yargılama aşamasında ölen Metin Yavuz Yalçın hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Mütalaada, sanıkların Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten AK Parti hükümetini cebren düşürmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere bir araya geldiklerini, seminer adı altında çalışma başlattıklarını, bu çalışmaların deşifre olması üzerine seminer programına katılan Silahlı Kuvvetler personelinin bir kısmının emekliliğini istediği anlatıldı.

Mütalaada, diğer bir kısım sanıkların da Yüksek Askeri Şura’dan emekli edilmek suretiyle AK Parti hükümetine yönelik bu eylemin gerçekleşmesinin engellendiği aktarıldı.

Söz konusu eylemin teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında kaldığına vurgu yapılan mütalaada, bunun “suç için anlaşma” suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Mütalaada, bu şekilde sanıkların eyleminin sübuta geldiği anlaşıldığı belirtilerek sanıklar hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

BERAAT KARARINDA DİRENME TALEBİ

Heyet, mütalaanın ardından sanıklara, mütalaaya karşı söz verdi. Tutuksuz sanıklar, mütalaaya katılmadıklarını belirterek mahkemenin daha önce verdiği beraat kararında direnmesini istedi.

Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan tutuklu sanık Çetin Doğan, mütalaada geçen söz konusu seminerin 2003 yılında yapıldığını ve bu seminerin askeri bir seminer olduğunu öne sürdü.

"İDDİANAMEYİ HAZIRLAYAN SAVCI FETÖ'DEN HÜKÜM GİYDİ"

Bahse konu olan davanın iddianamesini hazırlayan savcının FETÖ’den hüküm giydiğini anlatan Doğan, yerel mahkemenin 31 Mart 2015 yılında verdiği beraat kararında direnmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıkların avukatları ise, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için ek süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, avukatların ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

7 SANIK HAKKINDA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Ceza Dairesi bozma gerekçesinde, seminerde, Çetin Doğan ve bir kısım sanıkların, doğrudan hükümeti cebren ıskata yönelik içerikte konuştukları, eylemlerinin, "teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceği, bu nedenle Türk Ceza Kanunun 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

Bozma kararının ardından dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.