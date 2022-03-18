Balotelli'ye milli davet gelmedi

Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'nın bu ay oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları için İtalya Milli Takımı'na çağırılmadı0

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