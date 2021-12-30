Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cemal Kızılateş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Cemal'e Balıkesirspor'umuza verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.