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        Haberler Gündem Son dakika haberi! Balıkesir İvrindi'de orman yangını çıktı - Güncel haberler

        Balıkesir İvrindi'de orman yangını çıktı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 20:45
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        Balıkesir İvrindi'de orman yangını çıktı
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        İlçeye bağlı kırsal Gümeli Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 102 personel, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracının yanı sıra 2 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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