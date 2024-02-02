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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Balıkesir'de suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı

        Son dakika haberi Balıkesir'de suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı

        Kafes-34 operasyonları kapsamında, Balıkesir'de elebaşının Gökhan Kuş'un olduğu organize suç örgütü çökertildi. 13 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 07:57 Güncelleme: 02.02.2024 - 07:58
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        Balıkesir'de suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı
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        Balıkesir’de gerçekleştirilen "KAFES-34" operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten açıklama yaptı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı organize suç örgütünün; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri, korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri, eğlence mekânlarına çöktükleri, silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; 6 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

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