SON DAKİKA!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve ülkemizde de yayılan koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini en aza indirmek amacıyla destek paketi açıklayan ilk özel banka olan İş Bankası’nın Genel Müdürü Adnan Bali, salgın sürecinde bankanın aldığı tedbirlere ve uygulamaya başladığı ekonomiye destek paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Adnan Bali, “bir hafta içinde rüya gibi bir hafta geçirdiklerini” ifade ederek, şunları aktardı:

Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi gelen borçlarını erteliyor, KOBİ ve mikro işletmeleri başta olmak üzere ödemesiz dönem veren yapılandırma, mevcut ve ilave limitlerle destekliyoruz. Maaş anlaşması olsun olmasın müşterilerimizin maaş ödemelerini gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle gerçekleştirmelerine olanak sağladık, fakat bunu istihdam azaltmama şartına bağladık. Sağlık güvenliğini teşvik için dijital kanallardaki havale, EFT vb. işlemlerde komisyon ve ücret uygulamasını sıfırladık.

Toplu iş sözleşmemizi sonuçlandırarak, sendikal örgütlenmenin bir farkı olarak enflasyon beklentilerinin ötesinde ve düşük maaşlıları da koruyacak şekilde, yüzde 16-14-11 şeklinde kademeli, her halükarda 500 TL’nin altında olamaz düzenlemesi ile zam yaptık. Böylece, çalışanlarımızın ücretlerine ortalamada yüzde 15,28 artış sağlamış olduk. Toplamda ise 21.067 çalışanımız yüzde 15 ve üzerinde artış alacak.

14’er günlük dönüşümlerle yüzde 50 ve mümkün olduğu oranda daha fazla çalışanımızın online-realtime bağlantılı olarak evden çalışması (yaklaşık 9.000 kişi) veya evde bulunması (yaklaşık 5.000 kişi) uygulamasına geçtik.

Hamilelik, süt emzirme, kronik hastalık ve bağışıklık sistemi zafiyetine işaret eden hastalık vakalarının tamamında çalışanlarımızı idari izinli saydık.

Okul çağında çocuğu olan çalışanlarımız arasında ihtiyaç duyanlara ücretli, talep edenlere ise ücretsiz izin uygulamasını başlattık.

İşyerine gelenler ve birer kişi olarak çalıştıkları için dönüşüme dahil olmayan güvenlik görevlileri dahil bütün çalışanlara ve yöneticilere, (Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları hariç) aylık 3.500 TL brüt ödeme başlattık.

Hijyen kolaylığı için serbest kıyafet uygulamasına geçtik.

En ücra şubelerimiz dahil çalışanlarımıza maske, eldiven, dezenfektan v.b. gönderip dağıttık, para teması olanlarda eldiven zorunluluğu getirdik.

Genel Müdürlükte toplu yemek uygulamasını kaldırıp masalara kadar kumanya dağıtımına geçtik. Kumanya uygulamasına, sıcak yemek sunan aynı firmaca ve Bankadaki mutfak düzenimizde gözetim altında hazırlanması şartıyla geçtik.

Çok sayıda çalışanın bulunduğu Genel Müdürlük ve Operasyon Merkezleri binalarımıza yeterli sayıda en fonksiyonlu termal kamera tedarik ettik ve kurulumunu tamamladık.

Havalimanı, üniversite, hastane, AVM şubelerimizi kapattık.

Bütün binalarımızda, şube binalarımız dahil sıklığı arttırılan detaylı dezenfekte temizlik uygulaması başlattık.

Bankamatik cihazlarını ve çalışanların servis araçlarını detaylı dezenfekte temizlikten geçirdik ve bunun sıklığını artırdık.

Havalandırma sistemlerini tamamen dezenfekte edip, yüzde yüz taze havaya çevirdik.

Tüm yurtiçi yurt dışı toplantı ve etkinlikler iptal ettik. Toplantıları, video konferansa çevirdik.

Yurtdışından gelen bütün çalışanlarımız ve/veya yakınları için idari izinli olarak 14 gün işe gelmeme uygulaması başlattık.

Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı sürekli bilgilendirdik. Çalışanlarımız için sağlık uzmanlarımızca hazırlanan ve kurum doktorumuzun anlatımı ile video klipler hazırlatıp yayınladık.

İş Bankası’nın aldığı tedbirlere dair daha birçok detay bulunduğunu belirten Bali, “Kanaatimce bu sıra dışı hadisede şu ana kadar iyi bir imtihan verdik. Bütün bunları da önceden hazır olan ‘Acil Durum Eylem Planları - Bulaşıcı Hastalıklar’ faslı kapsamında, tek tek Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları başta olmak üzere şahısların ve sorumlulukların tanımlandığı Kriz Yönetim Ekip ve Komiteleri ile, ayrıca sendikal örgütlenme dahil kurum ve kurallarımızla, önce insan yaklaşımımızla, en önemlisi samimiyetimizle yaptık” dedi.

Adnan Bali, koronavirüs salgını sürecinde de banka olarak her zaman ülke ve toplumun önceliklerini gözeten yaklaşım ile hareket ettiklerinin altını çizerek, “Ülkemizin yaşadığı bu olağanüstü süreci aşmak için ‘Türkiye’nin Bankası’ olarak her zamanki gibi yapıcı ve çözümcü anlayışımızı bugüne kadar olduğu gibi sürdüreceğiz. Bu kapsamda da ihtiyaç duyulması halinde gerekli her türlü ilave tedbiri alacağız.” diye konuştu.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı ve sabır, tedavi görenlere acil şifalar diledi.



