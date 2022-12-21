Yangın çıkan gemide soğutma çalışması başladı

Sinop'taki gemi yangını ile ilgili Bakanlıktan son dakika açıklaması! - Haberler

AA

Sinop açıklarında bir kuru yük gemisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. AA'da yer alan habere göre, yangın sonrası sürüklenen ve Gerze ilçesinin 8 deniz mili açığında olduğu tespit edilen gemiye yanaşan iki römorkör, yangına müdahaleyi sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise kayıp bir mürettebatı arama çalışmalarına devam ediyor.

Sinop'un Bozburun mevkisi açıklarında dün akşam bir kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında 16 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu. Yaralılar, ekiplerce kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.​​​​​​​

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü de, "Saat 06:45 itibarıyla söndürme donanımına sahip römorkör ile soğutma amacıyla 'Beata' gemisine müdahaleye başlandı. İçinde personel bulunmayan gemi yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaşmış olup gemi ilgilileri ile gün içinde kurtarma planı detayları netleştirilecektir" açıklamasında bulundu.