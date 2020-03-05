Sanayi ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz" dedi.

Vatandaşlar, https://akademi.ticaret.gov.tr/ sitesinden e-devlet bilgileriyle diledikleri eğitimlere ücretsiz ulaşabilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.