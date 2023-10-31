REKLAM advertisement1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından “çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele” kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"48 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi:“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere 4️8 ilde de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.”

"MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİ PARA KARŞILIĞI SATIŞA SUNDULAR"

Telegram isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği tespit edildi.

"50 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Operasyon kapsamında 50 şüpheli yakalandı. Tabanca ve çok sayıda dijital materyale el kondu.

Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum."