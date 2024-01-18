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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika! Bakan Yerlikaya açıkladı: Narkogüç-44 operasyonlarıyla 163 zehir taciri yakalandı

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya: 163 zehir taciri yakalandı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "20 ilde düzenlenen 'Narkogüç-44' operasyonlarında 741 kilo uyuşturucu ele geçirildi. 163 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:20
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        Bakan Yerlikaya: 163 zehir taciri yakalandı
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "20 ilde düzenlenen 'NARKOGÜÇ-44' operasyonlarında; 741 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 163 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" açıklamasında bulundu.

        Yerlikaya paylaşımında, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, toplam 741 kilo uyuşturucunun, İstanbul, Hakkari, Antalya, Ankara, Malatya, Batman, Elazığ, Siirt, Van, Diyarbakır, Aydın, Ordu, Kahramanmaraş, Samsun, Adana, Edirne, Tekirdağ, Isparta, Kırıkkale ve Kocaeli'de gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-44" Operasyonlarında ele geçirildiğini duyurdu.

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