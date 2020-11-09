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Video konferansla SAHA EXPO Sanal Fuarı’na katılan Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, sonuç odaklı ve istikrara odaklanan ekonomi politikalarımız hız kesmeden devam edecek." dedi.

Salgına rağmen Türk sanayisinin hız kesmediğini söyleyen Varank, "YOİKK ile öngörülebilirliği daha da artıracak, Türkiye'nin güvenli liman olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacağız. Yatırım ortamını daha güçlü hale getirmek için kamu ve özel sektördeki paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu

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