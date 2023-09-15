Son dakika haberi Bakan Tunç'tan 'Sivas Katliamı' davası açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Sivas Katliamı' davasının zaman aşımıyla düşürülmesi hakkında konuştu. Bakan Tunç, "30 yıllık süre doldu, 3 firari sanık yakalanamadı. O nedenle dava düşürüldü. Bu konunun Cumhurbaşkanımız ile ilişkilendirilmesi kabul edilemez. Suç ortağısınız demek çok çirkin, sahibine iade ediyoruz" dedi
Giriş: 15.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:08
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