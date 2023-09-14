Son dakika haberi Bakan Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi" dedi
Giriş: 14.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:23
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi dün Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.
Bugün Gaziantep'te açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi" dedi.
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