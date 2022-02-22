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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denilerek şunlar kaydedildi:

"Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesi, Diyarbakır’da devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor.

Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 'Evlat Nöbeti'nde 35. buluşma gerçekleşirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 13'e yükseldi."