Evlat nöbetindeki annelere bir müjde daha!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yatığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28. buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır’da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler!"