Bakan Soylu duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3️ daha eksildi” dedi.

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