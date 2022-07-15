Bakan Soylu duyurdu! 15 Temmuz Destanı'na hakarete gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadeleyle ilgili sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapan bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı." bilgisini paylaştı.