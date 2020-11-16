Bakan Soylu'dan tedavi sürecine ilişkin açıklama

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir'i ziyaret eden Bakan Soylu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Evin içine dikkat edersek birçok meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip oluruz. Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. En çok bana dokunmaz diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin."

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