İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubunun çökertilerek, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla" açıklamasında bulundu.