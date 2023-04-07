Bakan Soylu açıkladı! O bölge temizlendi

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Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz Bölgesi'nde devam eden operasyonda, terör örgütünün sözde komutanı etkisiz hale getirildi. Operasyonla birlikte Hakkarı Alandüz Bölgesi terörden temizlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzman Jandarma III. Kad. Çvş. Durmuş Ali Uzun operasyonu kapsamında, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz Bölgesi, Arsan mevkisinde, 07 Nisan 2023 günü, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, J-SİHA ve JİKU destekli olarak icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda yaşanan silahlı çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Etkisiz hale getirilen teröristin Hakkari Dağlıca-Alandüz sözde Cilo bölge sorumlusu ve Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan "Alişer" intikam kod adlı Emrah Arpak olduğu tespit edildi.