İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 Şubat Perşembe akşamından bu yana Türkiye'den Avrupa'ya geçen göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, Avrupa'ya geçen göçmenlerin sayısını Twitter'dan açıkladı. Soylu "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358" dedi.

Saat 23.50 itibariyle Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113'tü.