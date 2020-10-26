Bakan Soylu açıkladı! 112 o tarihte devreye girecek

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Mülkiye Teftiş Kurulu 2020 Yılı İnceleme-Araştırma Toplantısı’nda önemli açıklamalar yaptı.

AA'nın haberine göre Bakan Soylu açıklamasında Haziran ayının sonunda Türkiye'nin her yerinden 112'nin aranacağını kaydederek, "Böyle 155, 156, 157 itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak. Bu bizi niye heyecanlandırıyor? Bizi heyecanlandırmasının sebebi konforlu bir şey" ifadelerini kullandı.