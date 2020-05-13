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Son dakika haberi! Bakan Selçuk'tan okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: 'Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek'" açıklamasında bulundu

13.05.2020 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Selçuk
HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: "Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" açıklamasında bulundu.

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