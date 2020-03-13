Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumlar da 16-30 Martta tatil olacak" açıklamasında bulundu.

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