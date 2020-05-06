Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, LGS başvurularının 15 Haziran'a kadar yapılacağını, LGS sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını belirtti.