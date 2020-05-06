Bakan Selçuk açıkladı! Bakanlığın sayfasında paylaşıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından "2020 LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz ve velileri için iki haberim var; sınav kılavuzunu yayımladık.

Sınav: 20 Haziran 2020

Sonuçlar: 16 Temmuz 2020

Ayrıca, sınava yönelik Mayıs ayı ilk örnek soru kitapçığı da http://meb.gov.tr’de yayında. Hepinize iyi çalışmalar" açıklamasında bulundu.