Bakan Selçuk'tan flaş açıklamalar!

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, eğitimde 2020 yılında yaşanan gelişmeleri ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Bakan Ziya Selçuk, eğitim alanındaki Covid-19 tedbirlerine ilişkin, "Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

"OKULLARI AÇMADIK ÇÜNKÜ..."

Bakan Selçuk, "Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo-antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitimle alakalı konuşan Bakan Selçuk, "Biz daha önce hiçbir şekilde köy okullarındaki birleştirilmiş sınıflardaki çocuklara kucak dolusu kitaplar göndermezdik. Yayınlar, kitaplar, özel eğitim çocuk dergisi göndermezdik çünkü okullarda yapılırdı. Biz daha önce öğretmen eğitimi için çok daha sınırlı bir alanda hareket ediyorduk şimdi ise milyonlarca saat alma atmosferi oluştu. Çalışma kitapları göndermezdik sadece ders kitabı gönderirdik şimdi bunların her birini ücretsiz, basılı olarak veriyoruz. Otizmle ilgili ayrıca eğitimler yayınlar olmazdı. Milli Eğitim dergisinin sadece Türkiye'de ve dünyada salgın döneminde eğitimi araştıran çalışmalar var. Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı şimdi 3 milyonu geçtik" dedi.

ÖĞRENCİLERE DİJİTAL KARNE VERİLECEK

Sömestr ile ilgili konuşan Bakan Selçuk, "Dijital karne var. Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırma gibi bir niyetimiz yok. Liseler için birinci dönem bittikten sonra karne olabilir. Çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay nasıl oluru düşünmeye çalışıyoruz" dedi.

Sınavlar hakkında da konuşan Selçuk, "Salgınla ilgili ilçe ilçe, il il, temaslı kaç kişi var bunları günlük izliyoruz. Hangi sınıf seviyesinde pozitif birey sayısı fazla günlük görünüyor bizde. Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulunun bir eşik belirleyip, bu eşikten sonra sınavları yüz yüze yapabiliriz diyebilirler. Bizim süreç dinamiktir dememizin eleştirildiği bazı durumlar da var. Ama koşullar değişti. Ben salgının böyle değişeceğini bilemiyorum ki. Aşının dünyadaki etkisinin ne olacağını bilemiyorum ki. Olumlu bir değişim olursa şunları yaparız diyebiliyoruz. Mesela 15 Şubat'ta kimler yüz yüze eğitim alabilir konusunda hazırlık yaptık. Sağlık Bakanlığının verilerini görmemiz lazım. Krizi yönetmektense riski yönetelim" diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Sadece Türkiye'ye bakıp 18 milyon öğrencinin, 3 milyon öğrencinin erişim sorunu var ve bu büyük bir sorun. Evet kabul ediyoruz bu sorunu ve bu sorunun iyileştirilmesi için tablet dağıtımı, EBA destek merkezleri, gezici araçlar, bunun için çalışıyoruz ama 3 milyonla ilgili erişimdeki bu sıkıntıyı çözmeye çalışırken 15 milyona da bir şey verdiğimizi görmek lazım. 1 tane çocuk kaçırmayalım bizim vazifemiz bu ama büyük fotoğrafa bakıp da şunlar şunlar yapılıyor, şunlarda da eksik var. Tek beklentimiz bu" diye konuştu.

ÖĞRETMENLER DE AŞILANABİLECEK

Selçuk, "Bütün dünyada olduğu gibi yaşlılardan başlayıp en riskli kesime sağlık çalışanlarımıza yönelip, hemen arkasından bu müzakere edilen konulardan biri olduğu için söylüyorum. Öğretmenlerimizin de istekli olanların aşı olabilmesiyle ilgili bir ön açıyoruz zaten, bunu konuşuyoruz. Prensip olarak belli. Bir taraftan evdeki büyüklerimizi koruyabilmek için bir taraftan torunların iletişimini rahatlatmak için çünkü çocuklarımızda riskimiz hekimlerin söylediğine göre çok daha az. Yaşlılarımızla ilgili aşı tedbiri alıyoruz ama bu arada okulda öğretmenlerimiz var. Bu üçgeni daha sağlam hale getirmemiz lazım. Bunun için okullarla ilgili mesela dün akşam İngiltere'deki sürecin nasıl işleyeceği konusunda bir toplantımız vardı, onlar bir hazırlık yapmışlar. O hazırlıkla ilgili dünya ne yapıyor izleyebilmek için bir toplantı yaptık. Kendi hazırlıklarımızla mukayese ettik ve okullarda ne yapacağımızla ilgili şimdi Sağlık Bakanlığından bir ekiple çalışıyoruz. Bununla ilgili aşı konusunda bir kitapçık hazırlanıyor. Bütün bu çalışmalarla beraber giderek bu alandaki en risklilerden başlayıp sonra toplumun tamamını kuşatan bir yere doğru gitmek, eğitimi yüz yüze yapmamızın yolunu çok açacak" dedi.

Lisede öğrenciler sınav olacakları zaman her türlü tedbiri fazlasıyla alacaklarını belirten Selçuk, bunu LGS'de, başka durumlarda gösterdiklerini dile getirdi.

"EĞİTİM BİLİMSEL VERİLERE GÖRE YAPILIYOR"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "(Sosyal medyada talep çok oldu, bunu yapalım),bu mümkün değil, bu bir yanılgı. Eğitim bilimsel verilere göre yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"OKULLARIN AÇILMADIĞI BİR TOPLUMDA NORMALLEŞME OLMAZ"

Bakan Selçuk, "Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz. Normalleşmenin olması için önce okulu halletmemiz lazım. Ki toplumsal hareketliliği de düzene sokalım. O yüzden öğretmenlerimizin aşılanması tabii ki önemli" dedi.

Bakan Selçuk, "Bizim sağlığın dışında bir önceliğimiz yok. Benim öğretmenimin, çocuklarımın, eğitim çalışanlarımızın önce sağlığını garanti altına alalım diğer işlemlerin tamamı ondan sonra gelir. Bütün bakış açımız bu. Diyelim ki sağlıkla ilgili endişemizi kontrol altına alabiliyoruz, bunu da bilim insanları teyit ediyor. Biz bu süreci normal olarak işletiriz, hemen uyum sağlarız zaten hazırız. Yarın açılıyor dese biz hazırız. Çalışanlarla, öğretmenlerimizle, çocuklarımızla ilgili bir risk var denildiğinde hemen tavrımızı koyuyoruz. Burada risk var okulları açmayın denildiğinde buna uyarak yapmıyoruz, bu sadece eğitimsel bir karar değil" dedi.