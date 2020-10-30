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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor. Bakan Selçuk, "Bütün ülkeleri takip ediyoruz. Bu takip neticesinde de önümüzdeki haftalarda hangi şehrimizde hangi ilçemizde durumun ne olduğunu dikkatle izleyerek yeni sınıflar konusunda Bilim Kurulunun tavsiyesi, Sağlık Bakanlığının görüşü ve ilgili kurumların da istişaresi neticesinde kararlar alınacak. Ama bu dinamik durumdan dolayı önümüzdeki haftalarda ya da gelecek ay durumun ne olduğunu tam olarak saptamamız ve bunun kararını vermemiz bugünden söz konusu değil ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Çocuklarımız temizlik, maske, mesafe kuralına gayet ciddi bir şekilde uyuyorlar. Küçük uyarılarla birtakım sorunlar da gideriliyor ve hemen hemen hiçbir sorun yaşamıyoruz. Öğretmenlerimiz ve çocuklarımızla ilgili durumlarda da gereken tedbirler alınıyor. Ortada bir prosedür, algoritma var. Ona göre gereken tedbirler alınıyor ve bu doğrultuda da öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin riske girmesini engelleyecek şekilde bu kararları güncelliyoruz. Önümüzdeki hafta bu kararlarla ilgili mevcut verileri dikkate alarak yeni değerlendirmeler yapılabilir. Sağlık Bakanımız bunlarla ilgili olarak günlük birtakım açıklamalar da yapıyor. Şu haliyle biz bu dinamik süreci takip ediyoruz" dedi.