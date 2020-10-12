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Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Çankırı ili programı kapsamında Tüney Köyü İlkokulunu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Bugün eğitim öğretimin ikinci aşamasına 21 Eylül'den sonra gelmiş bulunuyoruz. Bu aşamada da ilkokul 1 ve okul öncesi zaten açıktı. 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarımızla, özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın tüm kademelerindeki okulları ve tüm kademelerdeki köy okulları bugün açılmış bulunuyor. Bu açılış nedeniyle bugün Çankırı'da bir köy okulundayız. Hep birlikte bu okulumuzdaki çocuklarımızla, öğretmenlerimizle beraber bugünü yorumlayıp bugün için neler yapabiliriz sorusunun cevabını arıyoruz. Burada güzel bir çalışma başlamış. Bu beni çok mutlu etti" dedi.

"KÖY OKULLARINDA ÖĞRENCİ SAYISINA BAKILMAKSIZIN TÜM KÖY OKULLARININ AÇIK KALMASI İÇİN BİR MEVZUT TEDBİRİ ALDIK"

Bakan Selçuk, "Köy okullarımızla ilgili geçtiğimiz yıldan beri çok yoğun bir çalışmamız var. Köy okullarının geliştirilmesiyle ilgili yoğun çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde başka bir güzel çalışma daha söz konusu. Köy okullarında öğrenci sayısına bakılmaksızın tüm köy okullarının açık kalması için bir mevzuat tedbiri aldık. Bu bağlamda da bütün köy okullarının açılıyor olmasının sevinci içerisindeyiz.

Valiliklerimiz bünyesinde İl Hıfzıssıhha Kurulları, il-ilçe milli eğitim kurulları, okullarımızın açılışı, kapanması, ihtiyaçları konusunda büyük bir gayret içindeler. Bu konularda alınacak tedbirlerle de yapılması gereken husus açık. Bu anlamda bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz. Bu ihtiyaçlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın elbette ana mecrası EBA televizyonu. EBA televizyonu çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu müfredatın tamamını kapsıyor ve çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını giderebilirler. Eğer kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıklamıştık, bu kriterler doğrultusunda iller okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu hafta başlıyor ve peyderpey devam edecek" dedi.

ÇOCUKLAR İSTEDİKLERİ EBA DESTEK MERKEZİNDEN DESTEK ALABİLECEK

13 bine yakın EBA destek merkezleri kurulduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "EBA destek merkezlerinde 8-10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil istediği en yakın okula başvurup bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Orada öğretmenlerimiz de var onlar da destek olurlar. Evinde çalışma olanağı sınırlı olan çocuklar için bir ay içerisinde EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak, Sağlık Bakanlığının bilim kurulunun ortaya koymuş olduğu ölçütlere sayalı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün burada da çocuklarımızın sosyal mesafeye uygun bir şekilde dezenfektan, temizlik malzemesi, maske, mesafe ve benzeri bütün ihtiyaç ve kurallara riayet ettiklerini görmüş olmaktan da mutluluk duydum. Bu ikinci aşamayı bu köy okulundan açıyor olmanın ayrı bir mutluluğu var. Bundan sonraki sürecin de en nitelikle bir eğitime dönüşmesi için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu tedbirlerimizi alırken de hem dünyayı izliyoruz hem de Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ihtiyaçları dikkate alıyoruz" dedi.

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