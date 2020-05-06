Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19, Kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

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