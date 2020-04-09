Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TRT'de katıldığı programda gündemi değelendirdi. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Kısa çalışma ödeneğine başvuran firmalarımız yüzde 77’si 10 kişiden az çalışanı olan firmalarımız." açıklamasında bulundu

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- 2,3 milyon haneye 1.000'er lira ulaştırmayı hedefliyoruz.

- Kısa çalışma ödeneği faaliyetin tamamen ya da kısmen durması döneminde devreye soktuğumuz bir program. İşsizlik sigorta fonu yüzde 2 işveren, yüzde 1 işçi ve yüzde 1 devlet ile oluşturulan bir fon. Buradan karşılanacak. Brüt yüzde 60 ödenecek. Ancak zaten bu nette yüzde 75. Yani çalışan yüzde 75'ini almış olacak. 1752 ile 4380 lira arasında gelir desteğini çalışanlarımıza sunmuş olacağız.

- Başvuru şartlarını da kolaylaştırdık. Belge sayılarını azalttık. 600 gün prim sayısını 400'e indirdik. Daha fazla çalışanımızın faydalanmasını sağladık. Belge sayısı çok az. Kategoride yer alan ruhsata tabii olduklarını göstermeleri yeterli. Hem İŞKUR'daki çalışma arkadaşlarımız hızlı bir şekilde dönmeye devam ediyor. Hem ekonomik direnç arttırmak hem de çalışanlarımıza destek sağlamak amacıyla yaptık.

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