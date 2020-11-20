Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan'ın 89 yaşındaki annesi İhsan Kadaifci, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Kadaifci için Tuzla'daki Mercan Yeni Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Kılınan namazının ardından Kadaifci'nin cenazesi defnedilmek üzere, Tuzla Merkez Mezarlığı'na götürüldü.