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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında tıbbi maske, etil alkol, ventilatör, solunum cihazı gibi ürünlerdeki ithalat gümrük vergilerinin kaldırıldığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Pekcan, "Koronavirüse yönelik aldığımız tedbirler kapsamında, ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın karşılanması ve arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amacıyla" düzenlemenin yapıldığını belirtirken, "Tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık. Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisini de kaldırdık. Bunun yanı sıra kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık." dedi.

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