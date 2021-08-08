Bakan Pakdemirli: Yunanistan'ın uçak talebi var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın felaketi ile ilgili son durumu açıkladı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;
"YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDEN BİR YANGINIMIZ YOK"
"Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Kentte şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız da yok.
10 jandarma helikopteri de çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı. Öte yandan 6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 220 çiftçinin hasar tespiti yapıldı.
2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok.
TARSİM'le alakalı da bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya'ya 9 milyon lira daha gönderdik. Ayrıca yanan yerlerin başka maksatla kullanılması da söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak."
"SANTRALDE TEHLİKELİ BİR SEVİYE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, "Termik santralimizin bulunduğu bölgeyi, üçü mobil, 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. Yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.
Kurum ayrıca, "Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi, 173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.
Kurum, yanan yerlerin imara açılmasının söz konusu olmayacağını söyledi.
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