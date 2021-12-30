Kılıçdaroğlu MEB'e alınmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün atanamayan öğretmenlerle gerçekleştirdiği görüşmeden sonra açıklamalarda bulundu. CHP lideri konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum. Gece uzun... Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim" paylaşımında bulundu.
CHP lideri daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebinde bulunduğunu ancak talebine dönülmediğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı, yarın saat 13.00'te görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU MEB'E ALINMADI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.00'te de Milli Eğitim Bakanlığı binasına geldi. CHP lideri, bakanlık binasına ise alınmadı.
'HAKSIZLIK VARSA, KARŞI ÇIKMAK BOYNUMUN BORCU"
CHP lideri burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bir haksızlık bir hukuksuzluk varsa, saraydan gelen talimatla bir kişinin hakkı gasbediliyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS sınavında 80-85-90 puan alan evlatlarımızın sözlü mülakatlarda elendiğini gördüm. Yazıktır günahtır. Haksızlık hukuksuzluk varsa karşı çıkmak görevimdir. Danıştay haksızlığı tescilledi. Danıştay verilen puanlar hayatın olağan akışına aykırıdır diyor. Siz adaleti sağlamak zorundasınız. Öğretmen alacaksınız. Öğretmenlere haksızlık yapmayacaksınız. Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaştığımızı görecekler."
BAKAN ÖZER'DEN YANIT
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" açıklamasında bulundu.
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