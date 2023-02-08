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Son dakika haberi Bakan Özer: 251 bin vatandaşımız okullarda, yurtlarda, öğretmenevlerinde kalıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öncelikle bu 10 ildeki sağlam binalarımızı, öğretmenevlerimizi, yurtlarımızı, okullarımızı vatandaşlarımızın barınmasına açtık. Şu an yaklaşık 251 bin vatandaşımız okullarımızda, yurtlarımızda, öğretmenevlerimizde kalıyor" dedi

Giriş: 08.02.2023 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Bakan Özer: 251 bin vatandaşımız okullarda, yurtlarda, öğretmenevlerinde kalıyor
Bakan Özer: Sağlam binaları vatandaşımızın barınmasına açtık
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Deprem bölgelerinden biri olan Malatya'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı organize bir biçimde sadece 10 ilimizdeki Milli Eğitim Bakanlığı birimleri değil, tüm birimler, tüm iller koordineli bir şekilde vatandaşımızın yardımında" dedi.

Bakan Özer, "Öncelikle bu 10 ildeki sağlam binalarımızı, öğretmenevlerimizi, yurtlarımızı, okullarımızı vatandaşlarımızın barınmasına açtık. Şu an yaklaşık 251 bin vatandaşımız okullarımızda, yurtlarımızda, öğretmenevlerimizde kalıyor" açıklamasında bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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