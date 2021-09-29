Bakan Özer: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık" açıklamasında bulundu.

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