"Enflasyondaki kur baskısı düşecek"

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, azalan dış finansman ihtiyacının enflasyon üzerindeki kur baskısının düşeceğini öngördüklerini belirtti.

Enflasyonu tekrar düşürmek için mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Nebati, "2022'nin 2. çeyreği ve sonrasına ilişkin öncü göstergeler, ılımlı bir iç talep ve güçlü bir ihracata işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında 241,3 milyar TL'lik vergiden vazgeçildiğini yineledi.

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