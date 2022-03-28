Bakan Muş duyurdu! Sınır kapısında dev operasyon

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yakın zamanda 1 ton 18 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdiğimiz Gürbulak Gümrük Kapısında,bugün de 622 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Üst üste başarılı operasyonlar yapan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."